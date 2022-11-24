В ЛНР из-за агрессии Киева с 24 февраля погибли 130 мирных жителей

Луганск, , 14:31 — REGNUM Свыше 500 мирных жителей погибли или получили ранения в ЛНР с 24 февраля из-за действий киевских войск. Об этом сообщает 24 ноября представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева.

Последствия обстрела из HIMARS многоэтажного дома в Первомайске Александр Погожев © ИА REGNUM

В результате агрессии ВСУ, уточнили в представительстве, за указанный период 130 человек погибли и 379 получили ранения. Среди погибших семеро детей, ещё 28 детей были ранены.

С конца февраля зафиксировано 1280 обстрелов со стороны ВСУ с применением тяжёлого вооружения. Всего было выпущено более 11 тыс. боеприпасов, в том числе 37 ракет «Точка-У», 512 ракет американской РСЗО HIMARS, 2698 снарядов РСЗО «Град», «Ураган», «Смерч» и 123 снаряда калибра 155 мм.

Разрушены и повреждены 3285 домостроений в 80 населённых пунктах, повреждены 342 объекта гражданской инфраструктуры.

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