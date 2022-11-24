Госдума устанавливает период выплат накопительной пенсии в 22 года

Москва, , 14:23 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2023 год, передает корреспондент ИА REGNUM 24 ноября.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Продолжительность ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии определена на основании статистических данных о количестве и продолжительности жизни мужчин и женщин в возрасте 60 и 55 лет в соответствии с положениями методики оценки ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии, утвержденной постановлением правительства Российской Федерации от 2 июня 2015 г. № 531.

Определения размера накопительной пенсии и корректировки ее размера ожидаемый период выплаты накопительной пенсии для мужчин и женщин с 1 января 2023 г. устанавливается в размере 264 месяца. Это соответствует аналогичным показателям, установленным на 2021–2022 гг.

На основании запрошенных комитетом Госдумы по труду и соцполитике данных Росстата, ожидаемая продолжительность предстоящей жизни мужчин, достигших возраста 60 лет, составила 14,42 лет, женщин, достигших возраста 55 лет — 23,22 лет, а их численность на 1 января 2022 года — 912 387 и 936 463 человека соответственно.

В то же время в Госдуме отмечают снижение продолжительности жизни граждан.

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