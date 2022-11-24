Москва, 24 ноября, 2022, 14:23 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2023 год, передает корреспондент ИА REGNUM 24 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Продолжительность ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии определена на основании статистических данных о количестве и продолжительности жизни мужчин и женщин в возрасте 60 и 55 лет в соответствии с положениями методики оценки ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии, утвержденной постановлением правительства Российской Федерации от 2 июня 2015 г. № 531.

Показатель определения размера накопительной пенсии и корректировки ее размера — ожидаемый период выплаты накопительной пенсии для мужчин и женщин с 1 января 2023 г. устанавливается в размере 264 месяца. Это соответствует аналогичным показателям, установленным на 2021–2022 гг.

На основании запрошенных комитетом Госдумы по труду и соцполитике данных Росстата, ожидаемая продолжительность предстоящей жизни мужчин, достигших возраста 60 лет, составила 14,42 года, женщин, достигших возраста 55 лет, — 23,22 года, а их численность на 1 января 2022 года — 912 387 и 936 463 человека соответственно.

В то же время в Госдуме отмечают снижение продолжительности жизни граждан.