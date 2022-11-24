Москва, 24 ноября, 2022, 14:21 — ИА Регнум. Уход главы администрации Читы Александра Сапожникова добровольцем в зону специальной военной операции (СВО) не совсем связан с кремлёвской позицией, и в Кремле гордятся людьми, использующими на благо Родины свои навыки и свой боевой опыт. Об этом 24 ноября заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Это не совсем связано с кремлёвской позицией. Мы знаем, что очень много патриотов, очень много людей, которые имеют отношение к армии, которые в эти нелегкие дни решают свои навыки, свой боевой опыт использовать на благо родины. Вот именно так мы к этому и относимся», — сказал представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос.

Также Песков подчеркнул, что такие поступки не могут вызывать ничего, кроме чувства гордости за таких людей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что он не обладает информацией о том, намечается ли встреча президента России Владимира Путина с главой Счётной палаты Алексеем Кудриным.