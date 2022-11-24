Москва, , 14:21 — REGNUM Россия может воспринимать слова президента Франции Эммануэля Макрона с осуждением ударов по территории б. УССР, если будут также осуждаться удары ВСУ по Донбассу. Об этом 24 ноября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы готовы воспринимать такие заявления только в том случае, если аналогичные заявления осуждают удары [киевской] артиллерии по гражданским объектам и по жилым помещениям в Донбассе, которые проходили с 2014 года», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что французские власти ни разу не осудили действия Киева.

Ранее Макрон заявил о необходимости наказать Россию за нанесение ударов по энергетическим объектам на территории б. УССР.