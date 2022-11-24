Песков: Москва проанализирует цены на нефть в случае введения потолка
Москва, 24 ноября, 2022, 14:18 — ИА Регнум. Москва исходит из позиции не поставлять нефть странам, которые присоединятся к потолку цен на поставки из России. Об этом 24 ноября сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Дмитрий Песков
По его словам, Москва исходит из установки не поставлять нефть странам, которые присоединятся к потолку на стоимость российской нефти.
«Но видя эти цифры, мы должны сначала всё проанализировать, перед тем как сформулировать позицию», — сказал он.
Как сообщало ИА REGNUM, Россия не наносит ударов по социальным объектам на территории бывш. УССР, рассказал журналистам Дмитрий Песков.