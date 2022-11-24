Тбилиси, 24 ноября, 2022, 14:35 — ИА Регнум. Законопроект о борьбе с влиянием «олигархов» на политику Грузии нужно предварительно согласовать с консультативным органом по конституционному праву Евросоюза — Венецианской комиссией. Об этом 24 ноября заявил посол ЕС в Тбилиси Павел Герчинский.

Администрация президента Грузии Павел Герчинский и Саломе Зурабишвили

Дипломат отреагировал на принятие законопроекта депутатами парламента Грузии во втором чтении.

«Венецианская комиссия сможет дать рекомендации и эти рекомендации были бы учтены. Это также отметил еврокомиссар [Оливер] Вархей, когда был здесь на прошлой неделе», — сказал Герчинский.

Он добавил, что Грузия вправе самостоятельно решать, как бороться с влиянием «олигархов», но будет лучше, если власти страны учтут рекомендации, которые даст Венецианская комиссия.

Напомним, в грузинской оппозиции «олигархом» называют основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзину Иванишвили, несмотря на то, что он в январе 2021 года ушёл из политики. Когда Брюссель потребовал провести в Грузии «деолигархизацию», то в правящей партии заявили, что примут закон на основе киевского законодательства, и Иванишвили не будет считаться «олигархом», зато «олигархами» окажутся некоторые представители оппозиции.