Москва, 24 ноября, 2022, 14:16 — ИА Регнум. Даже гипотетическое обсуждение идеи потолка цен на любой биржевой товар вредит прозрачному рыночному ценообразованию, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

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«Страны ЕС, Великобритания, практически все ключевые рынки находятся под давлением энергетического кризиса. Выход из него еще найден и стремление ограничить цены для России как крупнейшего поставщика энергоресурсов в ЕС — это, мягко говоря, непродуманный шаг.

Реализация худшего сценария грозит длительным перерывом в торговле нефтью и газом между Россией и ЕС. Одновременно будет сформирована весьма жесткая позиция со стороны ОПЕК+.

Время дешевых энергоресурсов давно прошло и выйти из экономического кризиса за счет ценового протекционизма нашим западным соседям вряд ли удастся.

Наоборот, принятие невзвешенных решений, волне очевидно, могут привести к разгону цен на нефть до $120 за баррель Brent до конца текущего года.

Ограничить денежные потоки в Россию и избежать роста дефицита нефти и других энергоресурсов на западных рынках — это нерешаемая задача.

Удержатся ли все страны ЕС в едином фронте против России на фоне дефицита нефти – очень большой вопрос. Вполне очевидно, что в обход Брюсселю каждая страна Евросоюза будет находить выход из затруднительной ситуации самостоятельно.

Анализ возможного развития событий действительно заводят в тупик еврочиновников. Принять решение о потолке цен весьма рискованно и сомнительно», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в тупик зашли переговоры в Европейском союзе по введению потолка цен на российскую нефть.

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