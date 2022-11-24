Москва, 24 ноября, 2022, 14:19 — ИА Регнум. Правительство Швеции не связывалось с Москвой по поводу двух граждан РФ, которых якобы задержали по подозрению в шпионаже. Об этом 24 ноября в ходе брифинга сообщила представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова.

Mid.ru Мария Захарова

«Никакая официальная информация от шведских властей в адрес российской стороны по данном вопросу не поступала», — сообщила директор департамента информации и печати МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября в Стокгольме по подозрению в шпионаже в пользу иностранной державы задержали двух человек.

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