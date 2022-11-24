Ракетные удары ВС России 23 ноября нарушили переброску резервов ВСУ, заявили в Минобороны

Москва, , 14:15 — REGNUM Массированный ракетный удар Вооруженных сил России по системе военного управления Киева и связанным с ней объектам энергетики 23 ноября позволил нарушить переброску резервов ВСУ и иностранных вооружений, сообщили 24 ноября в Министерстве обороны РФ.

Ракетный удар Василий Иванов © ИА REGNUM

«В результате удара нарушена переброска железнодорожным транспортом резервов ВСУ, иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, Вооруженные силы России 23 ноября нанесли массированный удар по системе военного управления и связанным с ней объектам энергетики киевского режима.

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