Минобороны: удары ВС России 23 ноября нарушили переброску резервов ВСУ
Ракетные удары ВС России 23 ноября нарушили переброску резервов ВСУ, заявили в Минобороны
Москва,
24 ноября 2022, 14:15 — REGNUM Массированный ракетный удар Вооруженных сил России по системе военного управления Киева и связанным с ней объектам энергетики 23 ноября позволил нарушить переброску резервов ВСУ и иностранных вооружений, сообщили 24 ноября в Министерстве обороны РФ.
Ракетный удар
Василий Иванов © ИА REGNUM
«В результате удара нарушена переброска железнодорожным транспортом резервов ВСУ, иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий», — сообщили в российском оборонном ведомстве.
Как сообщало ИА REGNUM, Вооруженные силы России 23 ноября нанесли массированный удар по системе военного управления и связанным с ней объектам энергетики киевского режима.
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История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.