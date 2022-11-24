Москва, 24 ноября, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Информацией о том, намечается ли встреча президента России Владимира Путина с главой Счётной палаты Алексеем Кудриным, не располагает пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он заявил об этом 24 ноября журналистам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Я не могу ничего ни подтвердить, ни опровергнуть. Не располагаю информацией», — сказал представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос.

При этом ранее в СМИ появились сообщения о том, что Путин может провести встречу с Кудриным по вопросам о компании «Яндекс».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия не наносит ударов по социальным объектам на территории бывш. УССР.