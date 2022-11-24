Песков: влияние на рынок «потолка» цен на нефть пока сложно оценить
Влияние на рынок от введения потолка цен на нефть и газ пока сложно оценить, заявил Песков
Москва,
24 ноября 2022, 14:12 — REGNUM Влияние на рынок «потолка» цен на нефть и газ пока сложно оценить, заявил 24 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков
Дарья Антонова © ИА REGNUM
«Это все подлежит анализу. Там такие очень непонятные обсуждения у европейцев по этому потолку. Такое ощущение, что просто пытаются принять решение ради решения», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Какое это будет иметь влияние на энергетический рынок, пока сложно предположить, добавил он.
Как сообщало ИА REGNUM, вечером 23 ноября переговоры в Европейском союзе по введению потолка цен на российскую нефть зашли в тупик. Большинство государств поддержали введение максимального уровня в 65-70 долларов за баррель, против высказались Польша и страны Прибалтики, посчитавшие цену слишком высокой.
История вопроса
В феврале-марте 2022 года после начала специальной военной операции России на территории бывш. УССР несколько десятков западных стран резко усилили антироссийские санкции. Власти РФ отмечают, что такие санкции были бы введены в любом случае, а одним из ответов на новую ситуацию в мировой экономике должно стать ускорение переориентации внешнеэкономической деятельности России на незападные рынки.