Влияние на рынок от введения потолка цен на нефть и газ пока сложно оценить, заявил Песков

Москва, , 14:12 — REGNUM Влияние на рынок «потолка» цен на нефть и газ пока сложно оценить, заявил 24 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Это все подлежит анализу. Там такие очень непонятные обсуждения у европейцев по этому потолку. Такое ощущение, что просто пытаются принять решение ради решения», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Какое это будет иметь влияние на энергетический рынок, пока сложно предположить, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 23 ноября переговоры в Европейском союзе по введению потолка цен на российскую нефть зашли в тупик. Большинство государств поддержали введение максимального уровня в 65-70 долларов за баррель, против высказались Польша и страны Прибалтики, посчитавшие цену слишком высокой.