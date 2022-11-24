Макрон собирается выступить против Уоллеса на посту генсека ООН — Express

Париж, , 14:11 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон пытается наложить вето на Бена Уоллеса, который может занять пост генерального секретаря НАТО, сообщает Express.

Эммануэль Макрон Сайт президента Франции

Бен Уоллес, бывший солдат, может заменить Йенса Столтенберга, когда его срок подойдет к концу в сентябре 2023 года. Но Франция выступает против любых кандидатов из Великобритании и Турции, которые могут претендовать на роль генсека НАТО.

Депутат от консерваторов Эндрю Бриджен обвинил Эммануэля Макрона в «англофобии». Позиция Франции вызывает вопросы у премьер-министра Риши Сунака, отметив, что он »рассматривает Макрона как друга».

Как сообщало ИА REGNUM, военный блок НАТО не готов ответить на возможную «угрозу» со стороны России в любом месте вдоль границ стран, входящих в альянс.

Читайте ранее в этом сюжете: В НАТО признали неготовность ответить на потенциальную угрозу со стороны РФ