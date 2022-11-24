Париж, 24 ноября, 2022, 14:11 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон пытается наложить вето на Бена Уоллеса, который может занять пост генерального секретаря НАТО, сообщает Express.

Сайт президента Франции Эммануэль Макрон

Бен Уоллес, бывший солдат, может заменить Йенса Столтенберга, когда его срок подойдет к концу в сентябре 2023 года. Но Франция выступает против любых кандидатов из Великобритании и Турции, которые могут претендовать на роль генсека НАТО.

Депутат от консерваторов Эндрю Бриджен обвинил Эммануэля Макрона в «англофобии». Позиция Франции вызывает вопросы у премьер-министра Риши Сунака, отметив, что он »рассматривает Макрона как друга».

Как сообщало ИА REGNUM, военный блок НАТО не готов ответить на возможную «угрозу» со стороны России в любом месте вдоль границ стран, входящих в альянс.