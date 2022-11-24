Москва, 24 ноября, 2022, 14:15 — ИА Регнум. Потенциальная угроза для газопровода «Южный поток» есть, нужна координация мер безопасности между Россией и Турцией. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 24 ноября журналистам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Отвечая на вопрос о том, будут ли усилены меры безопасности после предотвращения теракта на газопроводе, Песков сообщил, что такие решения рассматриваются.

«Такая потребность есть, ибо существует потенциальная угроза», — сказал представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ФСБ заявили о предотвращённой диверсии на газопроводе. Её готовили киевские спецслужбы. Задержаны граждане России, изъяты взрыватели и мины.

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