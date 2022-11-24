Москва, 24 ноября, 2022, 14:09 — ИА Регнум. Россия не наносит ударов по социальным объектам на территории бывш. УССР, сообщил 24 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

По его словам, тому, чтобы социальные объекты оставались в безопасности во время ударов, Москва уделяет особое внимание.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября на территории бывш. УССР начались проблемы с электроснабжением после серии взрывов на объектах критической инфраструктуры. Утром 24 ноября 70% жителей Киева оставались без света.