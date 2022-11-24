Москва, 24 ноября, 2022, 14:06 — ИА Регнум. Сегодня, 24 ноября, по состоянию на 12.30 по мск январский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 0,41%, до $85,06 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Шахурин.

Pixabay.com Добыча нефти

«Уровень $90 за баррель оказался рынку не по зубам. Несмотря на то, что данные от минэнерго США показали большее, чем ожидалось, сокращение запасов сырой нефти, они не поддержали бычий настрой.

Трейдеры сосредоточились на росте запасов бензина и дистиллятов, увидев в этом признаки сокращения спроса. Прогнозы по темпам роста мировой, и особенно европейской экономики ухудшаются, что сулит снижение спроса на нефть.

Кроме того, стало известно, что ЕС обсуждает довольно высокий уровень ценового потолка на российскую нефть, что означает, что резкого сокращения поставок не будет.

На этом фоне нефтетрейдеры продолжат попытки игры на понижение, возможно, попытавшись продавить котировки ниже $82», — пояснил эксперт.

Читайте также: Нефть Brent подешевела на 4,12%, до $84,77 за баррель