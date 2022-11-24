Махачкала, 24 ноября, 2022, 14:05 — ИА Регнум. Братьев-фальшивомонетчиков из Дагестана с подельниками судят за изготовление поддельных купюр на 500 млн рублей. С утвержденным обвинительным заключением Генеральная прокуратура РФ передала уголовное дело банды, орудовавшей на территории Москвы, Ростовской, Саратовской, Волгоградской областей и других субъектов РФ, в Ленинский районный суд Махачкалы.

21.мвд.рф Фальшивые банкноты

На скамье подсудимых в ближайшее время окажутся братья Ахмед и Арсен Исаев, оборудовавшие подпольную типографию в Махачкале, и их подельники — сбытчики фальшивых купюр номиналом 1000 и 5000 рублей Александр Лемясов, Владимир Мардиян и Ашот Косян.

Деятельность подпольной типографии по производству поддельных денег была разоблачена в ноябре 2020 года. Спецоперация по ликвидации канала по изготовлению и сбыту поддельных купюр прошла одновременно в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Ростовской, Саратовской и Волгоградской областях, а также в Ставропольском крае и Дагестане.

Было установлено, что за два года типография, оборудованная в Махачкале, выпустила в незаконный оборот около 2800 фальшивых купюр, общая сумма нанесенного ущерба составляла более 500 млн рублей.

Подозреваемые в участии в банде были задержаны и помещены под арест. Их обвинили в изготовлении, хранении, перевозке и сбыте поддельных денежных знаков в крупном размере. У Арсена Исаева были изъяты два пистолета и боеприпасы к ним, за что он стал фигурантом дела по незаконному обороту оружия. В настоящее время продолжают устанавливать лиц, причастных к этому преступлению.