Москва, 24 ноября, 2022, 14:05 — ИА Регнум. Киевские боевики предприняли очередную попытку атаковать позиции ВС России на купянском направлении. Об этом 24 ноября сообщили в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«На купянском направлении упреждающим огнём артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации в районе населенного пункта Берестовое Харьковской области сорвана попытка подразделений ВСУ атаковать позиции российских войск», ― говорится в новой сводке, опубликованной в телеграм-канале оборонного ведомства.

В результате действий российских военных было уничтожено до 60 военнослужащих киевского режима, одна боевая бронированная машина и два пикапа.

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Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее, 23 ноября, на купянском направлении попытку мотопехотной роты ВСУ перейти в атаку у посёлка Новоселовское в ЛНР сорвали действия артиллеристов и удары тяжёлых огнемётных систем. В результате огня было уничтожено более 30 военных киевского режима.

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