В МИД РФ сообщили о намерении остановить поставки нефти странам, присоединившихся к потолку цен

Москва, , 14:09 — REGNUM Россия остановит поставки нефти в страны, которые присоединились к введению предельного уровня цен на российское ископаемое. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мария Захарова Mid.ru

По словам представительницы внешнеполитического ведомства, введение потолка цен на российскую нефть — антирыночная мера, которая нарушает цепочки поставок, осложняет ситуацию на глобальных энергетических рынках.

«Россия не планирует осуществлять поставки нефти в страны, которые присоединяются к картелю покупателей», — заявила Захарова в ходе брифинга.

Ранее стало известно, что Европейский союз продолжит обсуждать предельный уровень цен на российскую нефть.

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