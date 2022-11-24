Москва, 24 ноября 2022, 14:03 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин проведёт заседание координационного совета по потребностям специальной военной операции России на территории бывш. УССР. Об этом 24 ноября сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, сегодня пройдёт заседание координационного совета по потребностям спецоперации под председательством президента России Владимира Путина.
Напомним, в состав совета входят представители правительства РФ, Минобороны и других органов власти.