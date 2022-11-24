Москва, 24 ноября, 2022, 14:02 — ИА Регнум. Четыре беспилотных летательных аппарата ВСУ сбито за сутки российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом 24 ноября сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«Средствами ПВО за сутки сбито четыре беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов Благовещенка (ДНР) и Новопокровка Запорожской области», — сказал Конашенков.

Всего с начала специальной военной операции уничтожено 2558 беспилотника ВСУ.