Президент Грузии надеется на «достойное решение» суда по делу Саакашвили

Тбилиси, , 14:03 — REGNUM Решение об освобождении бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили нужно решать через суд. Об этом 24 ноября заявила журналистам действующий президент страны Саломе Зурабишвили.

Саломе Зурабишвили © AP Photo, Mindaugas Kulbis

Она прокомментировала план адвокатов Саакашвили добиться для него отсрочки отбывания наказания, ссылаясь на плохое состояние здоровья. По мнению Зурабишвили, это будет самым правильным путём.

«Если вред здоровью на таком уровне (а я этого не знаю, у меня нет этой информации по сей день, и я не эксперт, чтобы сделать такое заключение, заключение должны сделать другие, те, кто обязан), что будет такое заключение, оно должно быть представлено в суд и суд должен принять достойное решение», — сказала Зурабишвили.

По её мнению, если суд примет такое решение, то это будет свидетельствовать о том, что он независимый.

Напомним, защита Саакашвили пригласила медицинских экспертов из США, чтобы они дали такое заключение о состоянии его здоровья, чтобы суд мог принять решение об отсрочке наказания. Итоги обследования планируют получить в ближайшие дни.

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