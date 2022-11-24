ВС России не наносили ударов по Киеву 23 ноября, заявили в Минобороны

Москва, , 14:00 — REGNUM Вооруженные силы России 23 ноября не наносили ракетного удара по Киеву, все разрушения в городе стали следствием падения ракет иностранных и киевских средств ПВО. Об этом 24 ноября заявил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

Министерство обороны России Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Особо подчеркну, ни одного удара по целям в черте города Киева не наносилось», — заявил Конашенков.

По его словам, все объявленные киевским режимом разрушения в городе стали следствием падения ракет иностранных и киевских средств ПВО, размещенных в жилых кварталах города.