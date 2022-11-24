Минобороны: ВС России не наносили ударов по Киеву 23 ноября
ВС России не наносили ударов по Киеву 23 ноября, заявили в Минобороны
Москва,
24 ноября 2022, 14:00 — REGNUM Вооруженные силы России 23 ноября не наносили ракетного удара по Киеву, все разрушения в городе стали следствием падения ракет иностранных и киевских средств ПВО. Об этом 24 ноября заявил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.
Министерство обороны России
Дарья Антонова © ИА REGNUM
«Особо подчеркну, ни одного удара по целям в черте города Киева не наносилось», — заявил Конашенков.
По его словам, все объявленные киевским режимом разрушения в городе стали следствием падения ракет иностранных и киевских средств ПВО, размещенных в жилых кварталах города.
История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.