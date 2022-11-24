Москва, 24 ноября, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Российские войска уничтожили американскую радиолокационную станцию (РЛС) контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 киевских боевиков в Херсонской области. Об этом 24 ноября рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«В районе населенного пункта Новогригоровка Херсонской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что около населённых пунктов Константиновка и Северск в Донецкой Народной Республике были уничтожены две американские РЛС AN/TPQ-36 боевиков ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что Вооруженные силы России 23 ноября нанесли массированный удар по системе военного управления и связанным с ней объектам энергетики киевского режима.