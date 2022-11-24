Москва, , 13:59 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о приостановке судопроизводств в отношении мобилизованных и добровольцев-участников специальной военной операции, передает корреспондент ИА REGNUM 24 ноября.

Здание Госдумы Дарья Антонова © ИА REGNUM

Инициатива в целом обеспечивает единый подход к процессуальным правам не только сотрудников Минобороны, но и сотрудников Росгвардии, полиции, ФСБ, МЧС, прокуратуры и Следственного комитета РФ, иных уполномоченных федеральных государственных органов, а также мобилизованных и добровольцев.

Действующее нормы не защищают процессуальные права мобилизованных и добровольцев до момента начала боевых действий, например, во время распределения, подготовки, обучения и боевого слаживания.

Вводится единый перечень оснований для приостановления судопроизводства и исполнительного производства, включаются в их число случаи: участия в боевых действиях в составе Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов, созданных в соответствии с законодательством РФ; участия в проведении контртеррористической операции; выполнения задач в условиях чрезвычайного или военного положения, вооруженного конфликта; призыва на военную службу по мобилизации; заключения контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы РФ.

Отдельно оговаривается, что приостановка производства не затронет дела по алиментным обязательствам и обязательствам о возмещении вреда в связи со смертью кормильца.

В Госдуме обратили внимание на то, что к настоящему моменту сформировалась лишь незначительная судебная практика военных судов, однако в связи с проведением специальной военной операции правовое регулирование положений ряда кодексов потребовало актуализации для действующих сотрудников силовых и правоохранительных структур.

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