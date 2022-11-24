Захарова заявила о «чувствительности» переговоров с США по обмену заключёнными

Москва, , 14:08 — REGNUM Российская сторона не придаёт огласке ход процесса по обмену заключёнными с США. Это «вещь чувствительная», связанная с судьбами людей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 24 ноября на брифинге.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Она напомнила, что в МИД не раз заявляли, что не комментируют сам ход таких переговоров, их суть. Российская сторона готова подтверждать факт переговорного процесса и свою открытость.

«Мы готовы подтверждать нашу открытость к решению этих вопросов, потому что для нас эти вопросы были приоритетными на протяжении многих лет», — сказала Захарова.

Она добавила, что процесс касается людских судеб, личных данных. Многое не должно выноситься на публику для того, чтобы переговоры дали необходимый результат.

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