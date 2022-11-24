Москва, 24 ноября, 2022, 13:58 — ИА Регнум. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволит решить проблему необоснованного запрета на банковское обслуживание клиентов, отдельные страницы сайтов которых включены в единый реестр сайтов с запрещенной в России информации, передает корреспондент ИА REGNUM 24 ноября.

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков (СРЗП) пояснил, что действующее законодательство прописано таким образом, что если на информационном ресурсе появляется страничка, которая блокируется Роскомнадзором, то должны блокироваться все финансовые операции самой сети.

«Эта проблема решалась с помощью информационных писем, но принято решение в том, чтобы урегулировать законодательно этот вопрос и, соответственно, блокировки по смыслу предложенного законопроекта будут направлены напрямую на ту страницу, которая по мнению Роскомнадзора действует в противоречии с российским законодательством», — сказал депутат.

Аксаков отметил, что законопроект устраняет неточности, которые есть в действующем законодательстве.