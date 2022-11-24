Москва, 24 ноября, 2022, 13:54 — ИА Регнум. Россию беспокоят действия Турции на севере Сирии. Если Анкара перейдёт к наземной военной операции, это усилит напряжённость в регионе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова 24 ноября на брифинге.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Она отметила, что российская сторона поддерживает тесные контакты с Турцией по сирийской проблематике и понимает озабоченность Анкары по поводу угроз для национальной безопасности. По её словам, турецкая операция «Коготь-меч» связана с присутствием на сирийской территории за Евфратом контингента США. Это не даёт сирийским властям контролировать территорию.

«Вместе с тем полагаем, что проведение наземной операции на сирийской территории лишь усилит напряжённость в регионе и приведет к росту террористической активности», — сказала Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, действия турецких войск на территории Сирии и Ирака являются «только началом».

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