Вопросы ядерной безопасности вычеркнули из повестки саммита АТЭС

Москва, , 13:52 — REGNUM Российская сторона надеется на то, что тема ядерной угрозы больше не будет выноситься на обсуждение в рамках Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом 24 ноября в ходе пресс-конференции заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России, старшее должностное лицо России в АТЭС Кирилл Барский.

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Он отметил, что в ходе саммита АТЭС тема ядерной безопасности как таковая не только не обсуждалась, но и была заявлением главы российской делегации вычеркнута из повестки дня АТЭС.

«И надеюсь, больше никогда попыток внести эту тему в обсуждение лидеров АТЭС не произойдёт», ― цитирует ТАСС дипломата.

Заявление премьер-министра Японии Фумио Кисиды по поводу озабоченностей угрозой применения ядерного оружия со стороны России, которое прозвучала на саммите АТЭС, Барский назвал неуместным.

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Как сообщало ИА REGNUM, саммит лидеров экономик — участниц Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) проходил в столице Таиланда, городе Бангкоке 18–19 ноября. Впервые с 2019 года это ежегодное мероприятие состоялось в очном формате. Лозунгом форума АТЭС стали слова «Открытость, Соединенность, Баланс».

18 ноября министры 21 государства — члена АТЭС, включая Индонезию, опубликовали совместное заявление по итогам министерской встречи. В документе описываются действия, которые должны быть реализованы странами-членами в течение следующего года для продвижения повестки дня АТЭС по содействию торговле и инвестициям.

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