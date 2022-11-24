Эдинбург, Великобритания, 24 ноября 2022, 13:50 — REGNUM В шотландском Эдинбурге прошёл митинг, участники которого выступили за независимость страны от Великобритании. Об этом пишут британские СМИ.
Жители Эдинбурга оказались недовольны решением Верховного суда Великобритании, который признал незаконным проведение референдума без предварительного одобрения Лондона.
«Великобритания говорит по всему миру, что Шотландия находится в добровольном политическом союзе. Но говорит Шотландии, что она находится в колониальной тюрьме», — произнесла одна из участниц митинга.
Как сообщало ИА REGNUM, первый министр Шотландии Никола Стерджен предложила провести референдум о независимости осенью 2023 года.