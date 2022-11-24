Эдинбург, Великобритания, 24 ноября, 2022, 13:50 — ИА Регнум. В шотландском Эдинбурге прошёл митинг, участники которого выступили за независимость страны от Великобритании. Об этом пишут британские СМИ.

Julien Carnot Флаги Шотландии и Великобритании

Жители Эдинбурга оказались недовольны решением Верховного суда Великобритании, который признал незаконным проведение референдума без предварительного одобрения Лондона.

«Великобритания говорит по всему миру, что Шотландия находится в добровольном политическом союзе. Но говорит Шотландии, что она находится в колониальной тюрьме», — произнесла одна из участниц митинга.

Как сообщало ИА REGNUM, первый министр Шотландии Никола Стерджен предложила провести референдум о независимости осенью 2023 года.