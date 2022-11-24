Донецк, 24 ноября, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Зайцево и Горловку, сообщили 24 ноября в представительстве ДНР в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 12:50 (совпадает с мск) — н. п. Иванополье — н. п. Зайцево: выпущено 17 снарядов калибра 122 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 13:20 ВСУ обстреляли Калининский район Горловки, выпустив пять снарядов калибра 155 мм.