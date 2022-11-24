Из-за землетрясения в Индонезии погибли 272 человека

Джакарта, , 13:45 — REGNUM Число погибших в результате землетрясения в провинции Чианджур в Индонезии увеличилось до 272 человек, сообщает CNN Indonesia.

Горе в Индонезии Tasnimnews.com

Число людей, которые числятся пропавшими без вести, составляет 39.

«Мы идентифицировали тела 165 человек», — говорится в заявлении национального координационного совета по управлению стихийными бедствиями.

Ранее президент Индонезии Джоко Видодо поручил своим людям уделить приоритетное внимание эвакуации после того, как 39 человек пропали без вести после землетрясения в Чианджуре, Западная Ява.

Напомним, в общей сложности землетрясение затронуло 15 районов Чианджура. Тысячи домов были разрушены, и еще около 61 тысячи жителей были вынуждены покинуть свои дома.