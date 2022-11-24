Джакарта, 24 ноября 2022, 13:45 — REGNUM Число погибших в результате землетрясения в провинции Чианджур в Индонезии увеличилось до 272 человек, сообщает CNN Indonesia.
Число людей, которые числятся пропавшими без вести, составляет 39.
«Мы идентифицировали тела 165 человек», — говорится в заявлении национального координационного совета по управлению стихийными бедствиями.
Ранее президент Индонезии Джоко Видодо поручил своим людям уделить приоритетное внимание эвакуации после того, как 39 человек пропали без вести после землетрясения в Чианджуре, Западная Ява.
Напомним, в общей сложности землетрясение затронуло 15 районов Чианджура. Тысячи домов были разрушены, и еще около 61 тысячи жителей были вынуждены покинуть свои дома.