Экс-президент Молдавии выполнил обещание посетить регионы после освобождения из-под домашнего ареста

Кишинёв, , 14:01 — REGNUM Экс-президент Молдавии, почетный председатель Партии социалистов Игорь Додон начал поездки по регионам страны после того, как ему отменили домашний арест. Об этом политик сообщил 24 ноября в своём телеграм-канале.

Игорь Додон Enigagauziya.md

«Сегодня я в муниципалитете Бельцы, но вскоре отправлюсь и в другие районы, где, надеюсь, будут такие же тёплые и искренние беседы с гражданами», — написал Додон.

Он напомним, что, ещё находясь под арестом, обещал после освобождения встречаться с населением в регионах. Экс-президент Молдавии отметил озабоченность жителей кризисом стране.

Напомним, на Додона в мае завели уголовное дело и поместили под домашний арест. Политику предъявили обвинения по статьям «Пассивная коррупция», «Незаконное обогащение», «Измена родине» и пр. Его адвокаты добились снятия этой меры пресечения 18 ноября.

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