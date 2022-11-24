Кишинёв, 24 ноября, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Экс-президент Молдавии, почетный председатель Партии социалистов Игорь Додон начал поездки по регионам страны после того, как ему отменили домашний арест. Об этом политик сообщил 24 ноября в своём телеграм-канале.

Enigagauziya.md Игорь Додон

«Сегодня я в муниципалитете Бельцы, но вскоре отправлюсь и в другие районы, где, надеюсь, будут такие же тёплые и искренние беседы с гражданами», — написал Додон.

Он напомним, что, ещё находясь под арестом, обещал после освобождения встречаться с населением в регионах. Экс-президент Молдавии отметил озабоченность жителей кризисом в стране.

Напомним, на Додона в мае завели уголовное дело и поместили под домашний арест. Политику предъявили обвинения по статьям «Пассивная коррупция», «Незаконное обогащение», «Измена родине» и пр. Его адвокаты добились снятия этой меры пресечения 18 ноября.