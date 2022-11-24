Республика Сербская не допустит интеграции Боснии и Герцеговины в НАТО, заявил Додик

Сараево, , 13:41 — REGNUM Республика Сербская не допустит интеграции Боснии и Герцеговины в НАТО. Об этом 24 ноября заявил президент Республики Сербской Милорад Додик.

Милорад Додик DEMOKRATSKA STRANKA DS

«Республика Сербская не позволит принимать никаких решений по интеграции Боснии и Герцеговины в НАТО», — сказал на пресс-конференции в Белграде.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Додик заявил, что Республика Сербская будет сотрудничать с Россией, и Запад должен это уважать.

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