Додик: Республика Сербская не допустит интеграции БиГ в НАТО
Республика Сербская не допустит интеграции Боснии и Герцеговины в НАТО, заявил Додик
Сараево,
24 ноября 2022, 13:41 — REGNUM Республика Сербская не допустит интеграции Боснии и Герцеговины в НАТО. Об этом 24 ноября заявил президент Республики Сербской Милорад Додик.
Милорад Додик
DEMOKRATSKA STRANKA DS
«Республика Сербская не позволит принимать никаких решений по интеграции Боснии и Герцеговины в НАТО», — сказал на пресс-конференции в Белграде.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Додик заявил, что Республика Сербская будет сотрудничать с Россией, и Запад должен это уважать.
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История вопроса
Республика Сербская является одним из двух энтитетов (государственных образований) в составе Боснии и Герцеговины, созданных по итогам подписания Дейтонских соглашений. В настоящее время власти БиГ регулярно предпринимают попытки урезать полномочия РС. Это приводит к постоянным демаршам местных сербских элит, в том числе и заявлениям о намерении выйти из состава Боснии и Герцеговины.