Сараево, 24 ноября, 2022, 13:41 — ИА Регнум. Республика Сербская не допустит интеграции Боснии и Герцеговины в НАТО. Об этом 24 ноября заявил президент Республики Сербской Милорад Додик.

DEMOKRATSKA STRANKA DS Милорад Додик

«Республика Сербская не позволит принимать никаких решений по интеграции Боснии и Герцеговины в НАТО», — сказал Додик на пресс-конференции в Белграде.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Додик заявил, что Республика Сербская будет сотрудничать с Россией и Запад должен это уважать.

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