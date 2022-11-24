В Финляндии заявили, что идею конфискации активов РФ в пользу Киева будет трудно реализовать

Хельсинки, , 13:40 — REGNUM Конфискацию российских активов на Западе для поддержки киевского режима будет сложно реализовать. Об этом 24 ноября говорится в публикации финского издания Kauppalehti.

Воровство из чужого кармана Ruth Hartnup

Отмечается, что ранее с таким предложением выступили премьер-министры Польши и Финляндии Матеуш Моравецкий и Санна Марин.

Также указывается, что в случае реализации такого предложения часть денег действительно может быть направлена Киеву. В то же время, уточняется, что опрошенные изданием эксперты усомнились в том, что такие идеи будут воплощены в жизнь.

«Политики с удовольствием делают заявления, даже если их сложно реализовать. Между тем многие аналитики в странах ЕС считают вмешательство в вопросы собственности слишком дерзким шагом. Нарушения соглашений о защите инвестиций нужно будет рассматривать в арбитражном суде, иначе всю правовую систему придется признать никчёмной», — говорится в материале издания (цитата по ИноСМИ).

Также указывается, что Россия не оставит такие действия без ответа, и добавляется, что в случае конфискации ЕС российских активов результатом может стать волна провалов рынка, так как другие страны также могут начать национализацию зарубежных активов «на основании понятных или совершенно надуманных требований».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что до момента, когда киевский режим якобы сможет «одержать верх» над президентом России Владимиром Путиным, Европейский союз не успокоится.