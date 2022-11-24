Москва, , 13:35 — REGNUM Госдума во втором и в третьем чтениях приняла закон о едином пособии на детей, а также о расширенном праве родителей на ежемесячную выплату из средств материнского капитала на каждого ребенка в размере прожиточного минимума в регионе, передает корреспондент ИА REGNUM 24 ноября.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

В дополнение к универсальному пособию будет возможно получать ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) ребенка до достижения им возраста трех лет при условии, что размер среднедушевого дохода семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте РФ на дату обращения за назначением указанной выплаты.

При наличии в семье нескольких детей в возрасте до трех лет ежемесячная выплата в рамках маткапитала может быть назначена на каждого ребенка.

Такая выплата подлежит перерасчету в беззаявительном порядке с месяца изменения величины прожиточного минимума для детей, установленной в субъекте РФ. Предоставление ежемесячной выплаты после перерасчета осуществляется также в беззаявительном порядке.

Одновременно расширяется перечень оснований, при которых выплата не назначается — в случае ограничения в родительских правах в отношении ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого у гражданина возникло право на получение выплаты. Выплата прекращается в случае назначения ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка в соответствии с федеральным законом «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей».

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Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о введении в России единого пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка.

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