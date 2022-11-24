Москва, 24 ноября, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Власти Франции не выдали визы сотрудникам российского МИД для участия в мероприятии по линии ЮНЕСКО, сообщила 24 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Всё-таки должно найти отражение в ходе выступления российских представителей и тот факт, что нашим представителям на этот форум визы французская сторона не выдала», — сказала дипломат.

Она пояснила, что представителям МИД для участия в мероприятии по линии ЮНЕСКО Париж не выдал визы.

По мнению Захаровой, абсурдно говорить о свободе выражений мнений и при этом отказывать в получении виз.