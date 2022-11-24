Кишинёв, 24 ноября, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Мэр Кишинёва Ион Чебан требует от властей Молдавии необоснованного повышения тарифа на водоснабжение. Об этом 24 ноября заявил депутат парламента страны от правящей партии «Действие и солидарность» Раду Мариан в своём телеграм-канале.

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Он отреагировал на заявление главы столицы, что подача воды может прекратиться, из-за того, что городской «Водоканал» не может продолжать оплачивать повысившиеся тарифы за электроэнергию и природный газ.

«Этим шантажом мэр хочет скрыть преступления и некомпетентность, имевшие место в «Водоканале» во время его руководства», — заявил Мариан.

По его данным, энергоснабжающая организация Premier Energy пока не будет прекращать поставлять электроэнергию «Водоканалу». Депутат не исключает, что нужно повысить тарифы на водоснабжение, но не по тем данным, что представляет Чебан.