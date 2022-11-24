Захарова заявила, что представителей киевского режима ждёт трибунал

Москва, , 13:42 — REGNUM Методы киевского режима в будущем признают экстремистскими и террористическими, а его представители пойдут под трибунал. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 24 ноября на брифинге.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

По её словам, киевский режим, судя по всему, вдохновляется нацистами. Но чем дальше, тем больше деятельность Киева напоминает и о злодеяниях современного терроризма.

Ролики, подобные снятым в Макеевке, прежде приходили из районов, где действуют международные террористы, сказала дипломат, напомнив о расстреле киевскими боевиками российских военнопленных. Теперь этим занимается киевский лидер В. Зеленский и его режим.

«Методы киевского режима, его отдельных представителей коллективно будут признаны экстремистскими, террористическими. А другого быть не может, потому что это всё документируется, и их ждёт, конечно, трибунал», — подчеркнула Захарова.

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