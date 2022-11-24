Москва, , 13:31 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон, вводящий существенные ограничения для иноагентов, передает корреспондент ИА REGNUM 24 ноября. Поправки вносятся в 40 федеральных законов.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Иноагенты не смогут осуществлять просветительскую деятельность в отношении несовершеннолетних и педагогическую деятельность в государственных и муниципальных образовательных организациях.

В целом, проект закона приравнивает информацию, произведенную иноагентом, «к информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей».

Также изменения запрещают иноагентам проведение митингов, шествий и демонстраций на территории вокзалов, аэропортов, образовательных организаций и в местах, прилегающих к зданиям органов публичной власти (исключение — проведение мероприятий возле зданий религиозных организаций); им запрещается быть членами избирательных комиссий с правом решающего голоса.

Иноагентам запрещается продолжать службу в органах внутренних дел.

Вводится и запрет для СМИ на распространение информации об иностранных агентах и произведенные ими материалы без указания статуса.

Но в целом, изменения носят технический характер, так как направлены на реализацию базовых положений закона, принятого в июне.

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