Армения, 26 июня, 2009, 16:43 — ИА Регнум. Правительство Армении начало распределение российского стабилизационного кредита.

Правительство Армении приняло решение направить 90 млрд драмов (порядка $245 млн) из общей суммы предоставленного Россией стабкредита в размере $500 млн, на частичное кредитование хозяйствующих субъектов. В частности, отмечается, что на кредитование финансово-банковской системы страны будет потрачено 60,5 млрд драмов (примерно$160 млн), среднего и малого бизнеса - 6,4 млрд (порядка $ 16 млн), хозяйствующих субъектов, обеспечивающих деятельность системообразующих или крупных инфраструктур 23,1 млрд драмов (около $62 млн). "Общественность с вниманием следит за тем, как мы распределяем российский кредит, и ныне мы можем проинформировать, что еще 24 млрд драмов (порядка $65 млн) будет предоставлено зоне Спитакского землетрясения, кроме того, аналогичная сумма на те же цели будет потрачена и будущим летом", - заявил премьер-министр, отметив, что "остальная сумма останется в стабилизационном фонде".