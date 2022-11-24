Вашингтон, 24 ноября, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Китай не является угрозой для Соединённых Штатов. Вашингтон рассматривает КНР как основной вызов. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

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«Китай ― это наш основной вызов. Мы не называем их угрозой, мы называем их вызовом. Это те отношения, которые, как мы считаем, у нас есть», ― отметил министр обороны США, добавив, что у США и Китая «конкурентные отношения», пишет агентство Bloomberg.

Отвечая на вопрос по теме Тайваня, Остин отметил, что в случае присоединения острова Китаем союзники США в Индо-Тихоокеанском регионе будут действовать «не только исходя из верности Соединённым Штатам», но и из-за желания поддержать международный порядок, основанный на правилах.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший премьер-министр Австралии Кевин Радд предупредил, что Китай и Соединённые Штаты могут войти в состояние прямого столкновения и начать войну в ближайшие пять лет. По его мнению, риск конфликта в ближайшие годы высок, если США и их союзники, такие как Австралия, не смогут удержать Пекин от начала вторжения на Тайвань. Он предупредил, что лидер Китая Си Цзиньпин по-прежнему полон решимости взять под контроль самоуправляющийся остров.