Донецк, 24 ноября, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Киевский, Петровский и Кировский районы Донецка, а также Горловку, сообщили 24 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 12:34 (совпадает с мск) — н. п. Орловка — г. Донецк (Киевский р-н): выпущено 3 снаряда калибра 155 мм.

В 12:51 ВСУ обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка, выпустив 10 ракет из БМ-21 «Град», а в 12:50 — Горловку (Калининский р-н), выпустив четыре снаряда калибра 155 мм.