Хельсинки, , 13:25 — REGNUM До момента, когда киевский режим якобы сможет «одержать верх» над президентом России Владимиром Путиным, Европейский союз не успокоится. Об этом 24 ноября заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Финляндии.

Урсула фон дер Ляйен Bmvg.de

Как отметила фон дер Ляйен, она рассчитывает на то, что ЕС в течение ближайшего времени договорится о введении ограничения цен на нефть из России

«Мы не успокоимся, пока [Киев] не одержит верх над Путиным», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в настоящее время Европейский союз работает над девятым пакетом антироссийских санкций.