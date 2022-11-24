Захарова указала на факты, говорящие о противостоянии России и НАТО на территории б. УССР

Москва, , 13:24 — REGNUM На территории б. УССР идёт противостояние Североатлантического альянса и России. В последнее время этому появляется всё больше доказательств, заявила 24 ноября на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

НАТО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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«Появляется всё больше фактов, которые указывают на то, что на [территории б. УССР] имеет место противостояние России и НАТО», ― подчеркнула дипломат.

Она указала на то, что всё большее число военных специалистов из стран альянса воюют в составе десятка частных военных компаний и ВСУ.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший боевик киевского режима заявил, что бригада ВСУ, боевики которой записали на видео расправу над российскими военными, базируется во Львове и тесно сотрудничает с НАТО. По его словам, и обучением, и политическим промыванием мозгов самих военнослужащих 80-й бригады ВСУ занимались морпехи-американцы.