МИД России: саммит АТЭС подтвердил прочные позиции Москвы
МИД России: участники АТЭС настроены на сотрудничество с Москвой
Москва,
24 ноября 2022, 13:31 — REGNUM Прошедший в Таиланде саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) подтвердил прочные позиции России, ситуация вокруг Киева не стала его главной темой. Об этом посол по особым поручениям МИД РФ, старшее должностное лицо России в АТЭС Кирилл Барский заявил 24 ноября на брифинге.
Он подчеркнул, что изолировать Россию не удалось. Большинство участников форума были настроены на совместную работу, стремились сфокусировать внимание на экономических вопросах.
«Саммит подтвердил прочные позиции в АТЭС, это однозначно», — подчеркнул Барский.
Некоторые члены этого форума хотели, чтобы всё внимание было посвящено Киеву, но этого не произошло, добавил он.
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Согласно Концепции внешней политики России целью внешнеполитической деятельности является «обеспечение безопасности страны и ее суверенитета, создание условий для ее экономического процветания, а также упрочение позиций России как одного из влиятельных центров современного мира».
Среди задач России за рубежом — борьба с терроризмом, продвижение российских товаров и услуг на внешние рынки, восстановление ранее утраченных позиций в мире.
Россия пытается противостоять попыткам США реализовать политику международной изоляции, адаптируясь под нарастающее давление со стороны ряда стран Запада.
При этом Россия не признает «экстерриториального осуществления США своей юрисдикции вне рамок международного права, не приемлет попыток оказания военного, политического, экономического или иного давления и оставляет за собой право жестко реагировать на недружественные действия…».