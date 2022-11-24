МИД России: участники АТЭС настроены на сотрудничество с Москвой

Москва, , 13:31 — REGNUM Прошедший в Таиланде саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) подтвердил прочные позиции России, ситуация вокруг Киева не стала его главной темой. Об этом посол по особым поручениям МИД РФ, старшее должностное лицо России в АТЭС Кирилл Барский заявил 24 ноября на брифинге.

АТЭС. 2018 Apec.org

Он подчеркнул, что изолировать Россию не удалось. Большинство участников форума были настроены на совместную работу, стремились сфокусировать внимание на экономических вопросах.

«Саммит подтвердил прочные позиции в АТЭС, это однозначно», — подчеркнул Барский.

Некоторые члены этого форума хотели, чтобы всё внимание было посвящено Киеву, но этого не произошло, добавил он.

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